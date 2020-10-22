RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін сьогодні збереться на позачергове засідання

Автор: Маріанна Присяжнюк

Уряд сьогодні, 22 жовтня, збереться на позачергове засідання. Тема засідання невідома.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Засідання уряду має розпочатися найближчим часом.

Зазначимо, сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має переглянути карантинне зонування. Минулого тижня в червону зону потрапили майже десять обласних центрів.

Популярні новини

Нагадаємо, вчора уряд ухвалив рішення про переведення своїх засідань в онлайн-формат. Онлайн-засідання Кабміну розпочнуться вже з наступного тижня.

Крім того, Кабмін готує до публікації масштабний аудит держави. Основна частина аудиту вже готова.

Як писало РБК-Україна, готовий аудит держави уряд має представити через 2 тижні.

Додамо, на минулому засіданні уряд виділив півмільярда гривень на закупівлю дезінфекторів для навчальних закладів України.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Українизасідання Кабміну