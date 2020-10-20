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Кабмін представить результати аудиту держави протягом 2 тижнів

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 жовтня 2020 11:23
Кабмін представить результати аудиту держави протягом 2 тижнів Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати мають бути представлені протягом 2 тижнів.

Про це він заявив у ході свого послання до Верховної ради.

"Всі кризи минають, мине і ця. Ми вийдемо з неї сильнішими. Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результат", - сказав Зеленский.

Нагадаємо, в червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з коронавірусом. Загальна сума фонду становила 65 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зі створеного для боротьби з коронавірусом фонду витратили майже половину: зараз прийнято рішень на 27 млрд гривень.

Відзначимо, раніше президент заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введений при захворюваності на коронавірус у понад 9,5 тисячі випадків за добу, але тоді сильно постраждає економіка.

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