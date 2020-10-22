Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание

Правительство сегодня, 22 октября, соберется на внеочередное заседание. Тема заседания неизвестна.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.
Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.
Отметим, сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали почти десять областных центров.
Напомним, вчера правительство приняло решение о переводе своих заседаний в онлайн-формат. Онлайн-заседания Кабмина начнутся уже со следующей недели.
Кроме того, Кабмин готовит к публикации масштабный аудит государства. Основная часть аудита уже готова.
Как писало РБК-Украина, готов аудит государства правительство должно представить через 2 недели.
Добавим, на прошлом заседании правительство выделило полмиллиарда гривен на закупку дезинфекторов для учебных заведений Украины.