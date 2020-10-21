Кабмін переходить в онлайн-режим

Кабінет міністрів буде працювати в дистанційному режимі з наступного тижня. Онлайн, в тому числі, будуть проходити засідання уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що запрошеним на сьогоднішнє засідання чиновникам пропонувалося працювати в онлайн-режимі.

"З наступного тижня урядові наради і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді ухвалити законопроєкт, який врегулює положення про дистанційної роботи українців. Відповідний проект закону №4051 рекомендується прийняти за основу.

Нагадаємо, в Україні продовжується зростання захворюваності. Вранці в середу МОЗ повідомив про черговий антирекорд - 6719 нових випадків. Також було зафіксовано найбільшу кількість смертей - 141 пацієнт помер.