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Кабмін вирішив ввести шкільні канікули з 15 жовтня

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо введення осінніх канікул в Україні з 15 жовтня. Постанову ініціювало Міністерство освіти та науки.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

"Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, у МОН рекомендували всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.

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Зазначимо, школи Харкова поки не будуть йти на дострокові канікули.

Також влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня.

Як відреагували у інших містах, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Канікули в школах можуть розпочатися вже цього тижня: ситуація в регіонах".

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Українські вчені прогнозують до 8 тисяч нових випадків щодня вже вкінці жовтня. У ВОЗ говорять, що під кінець року може бути 7-9 тисяч випадків зараження щодобово.

Прогноз погоди
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