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Кабмин рекомендовал ввести школьные каникулы с 15 октября

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины рекомендовал ввести осенних каникул в Украине с 15 октября. Постановление инициировало Министерство образования и науки.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, в МОН рекомендовали всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.

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Отметим, что школы Харькова пока не будут идти на досрочные каникулы.

Также власти Киева не будет рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября.

Как отреагировали в других городах, говорится в материале РБК-Украина "Каникулы в школах могут начаться уже на этой неделе: ситуация в регионах".

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Украинские ученые прогнозируют до 8 тысяч новых случаев ежедневно уже в конце октября. В ВОЗ говорят, что под конец года может быть 7-9 тысяч случаев заражения ежесуточно.

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