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Міносвіти просить школи піти на двотижневі канікули з 15 жовтня

Новость на русском → Київ, Неділя 11 жовтня 2020 21:39
Міносвіти просить школи піти на двотижневі канікули з 15 жовтня Фото: Сергій Шкарлет (facebook.com/UAMON)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки у понеділок, 12 жовтня, рекомендуватиме всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня. Рекомендації надішлють всім школам незалежно від карантинної зони.

Про це заявив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"Завтра буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно", - написав він.

Водночас закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків.

"При цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року. Будемо подавати таку пропозицію від МОН та МОЗ на розгляд комісії з ТЕБ та НС", - зазначив Шкарлет.

Т.в.о. міністра додав, що дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, вчора в коментарі РБК-Україна Шкарлет говорив, що МОН рекомендуватиме школам перейти на дистанційну форму навчання через складну ситуацію з коронавірусом.

Крім того, сьогодні нардеп Михайло Радуцький повідомив, що на нараді з президентом вирішили рекомендувати школам йти на канікули з 15 жовтня.

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