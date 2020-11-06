Кабмін визначив ряд пріоритетних проектів до 2030 року: список

Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які ляжуть в основу економічної стратегії України до 2030 року. Серед представлених напрямків - це підтримка фінансового сектору, цифрова економіка, надра, освіта.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації векторів економічного розвитку України.
Шмигаль представив частину цих векторів. Зокрема:
За словами Шмигаля, це стартові позиції стратегії.
Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час послання до парламенту заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави.