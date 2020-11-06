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Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 09:28
Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останні 10 років Україна втратила трильйон доларів ВВП. Причиною цього став не реалізований потенціал.

Про це Шмигаль заявив під час виступу на презентації економічного аудиту країни і векторів розвитку до 2030 року.

"Один трильйон доларів ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. Один трильйон доларів втратили всі громадяни України через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", - Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в "макроекономічному і монетарному огляді" Нацбанку повідомлялося, що падіння в базових галузях економіки України прискорилося в чотири рази.

Також РБК-Україна писало, що падіння економіки України в 2021 році різко прискориться, якщо до кінця року буде діяти тривалий локдаун.

Крім цього повідомлялося, що в 2021-2022 роках українська економіка буде рости на рівні близько 4%.

До цього Єврокомісія спрогнозувала спад світової економіки цього року до 3,8%.

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