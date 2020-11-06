Кабмин определил ряд приоритетных проектов до 2030 года: список

Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Среди представленных направлений - это поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации векторов экономического развития Украины.
Шмыгаль представил часть этих векторов. В частности:
По словам Шмыгаля, это стартовые позиции стратегии.
Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства.