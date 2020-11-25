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Кабмін обіцяє не вводити жорсткий карантин без попередження

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України не буде вводити жорсткий карантин на новорічні свята без попередження. В уряді обіцяють, що українці встигнуть заздалегідь підготуватися, якщо влада все-таки посилюватиме обмеження.

Про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, влада вивчає ефект карантину вихідного дня, і вже спостерігається певна стабілізація.

"Ми чудово розуміємо, що можуть бути своєрідні обмеження під час циклу новорічних та різдвяних свят. Я думаю, що фахівці відпрацюють ці пропозиції, і ми зможемо їх представити в разі необхідності, щоб і громадяни, і бізнес були заздалегідь готові", - заявив Немчінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відновили карантинні виплати на дітей фізичних осіб-підприємців.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на початку грудня прогнозується вихід на плато щодо захворюваності на COVID-19. За його словами, покращення відбулося завдяки карантину вихідного дня і зменшенню мобільності населення.

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