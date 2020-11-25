В Україні відновили карантинні виплати на дітей ФОП

Програма виплат на дітей ФОП відновлена через посилення карантину

Кабінет міністрів відновив програму виплат на дітей фізичних осіб-підприємців. Виплати відновлені для першої та другої групи платників єдиного податку в листопаді-грудні 2020 року.

Постанову прийнято під час засідання уряду 25 листопада.

"Відновити на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року дію пунктів 1 і 2 постанови Кабінету міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, особам, які у травні - серпні 2020 року отримували допомогу, виплата такої допомоги буде продовжена в грудні 2020 року за листопад - грудень 2020 року без подання нової заяви і необхідних документів.

Допомога на дітей особам, які звернуться за її призначенням вперше із заявою та необхідними документами, що мають бути подані до 15 грудня 2020 року, призначається і виплачується у листопаді - грудні 2020 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, 1 вересня 2020 року було завершено програму підтримки в умовах жорстких карантинних обмежень фізичних осіб - підприємців, в сім’ях яких виховуються діти.

"Враховуючи запровадження в Україні "карантину вихідного дня" та у зв’язку з цим необхідності державної підтримки фізичних осіб - підприємців, в сім’ях яких виховуються діти, доцільно відновити на період з 01.11.2020 по 31.12.2020 виплату допомоги на дітей особам, які отримували допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців. Виплати будуть надаватися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 28-29 листопада.