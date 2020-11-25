Кабмин обещает не вводить жесткий карантин без предупреждения

Кабинет министров Украины не будет вводить жесткий карантин на новогодние праздники без предупреждения. В правительстве обещают, что украинцы успеют заранее подготовиться, если власти все-таки будут усиливать ограничения.

Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, власти изучают эффект карантина выходного дня, и уже наблюдается определенная стабилизация.

"Мы прекрасно понимаем, что могут быть своеобразные ограничения во время цикла новогодних и рождественских праздников. Я думаю, что специалисты отработают эти предложения и мы сможем их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы", - заявил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возобновили карантинные выплаты на детей физических лиц-предпринимателей.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в начале декабря прогнозируется выход на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, улучшение произошло благодаря карантину выходного дня и уменьшению мобильности населения.