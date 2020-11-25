UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин обещает не вводить жесткий карантин без предупреждения

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины не будет вводить жесткий карантин на новогодние праздники без предупреждения. В правительстве обещают, что украинцы успеют заранее подготовиться, если власти все-таки будут усиливать ограничения.

Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, власти изучают эффект карантина выходного дня, и уже наблюдается определенная стабилизация.

"Мы прекрасно понимаем, что могут быть своеобразные ограничения во время цикла новогодних и рождественских праздников. Я думаю, что специалисты отработают эти предложения и мы сможем их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы", - заявил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возобновили карантинные выплаты на детей физических лиц-предпринимателей.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в начале декабря прогнозируется выход на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, улучшение произошло благодаря карантину выходного дня и уменьшению мобильности населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинCOVID-19