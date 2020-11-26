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Кабмін назвав заплановані доходи та видатки бюджету-2021

Автор: Роман Тверденко

Кабінет міністрів затвердив показники очікуваних витрат і доходів держбюджету на 2021 рік. Витрати очікуються більше доходів на 236 мільярдів гривень.

Про це було сказано в ході засідання Кабміну.

В проекті документа закладено один трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - трильйон і 328 мільярдів гривень.

За підсумком нетривалого позачергового засідання Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік. Тепер законопроект передадуть до Верховної ради.

Нагадаємо, в четвер вранці Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

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