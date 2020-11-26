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Кабмин назвал планируемые доходы и расходы бюджета-2021

Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров утвердил показатели ожидаемых расходов и доходов госбюджета на 2021 год. Расходы ожидаются больше доходов на 236 миллиардов гривен.

Об этом было сказано в ходе заседания Кабмина.

В проекте документа заложен один триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - триллион и 328 миллиардов гривен.

По итогу непродолжительного внеочередного заседания Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную раду.

Напомним, в четверг утром Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

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