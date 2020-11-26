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Кабмін найближчим часом збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Новость на русском → Київ, Четвер 26 листопада 2020 14:46
Кабмін найближчим часом збереться на позачергове засідання: що розглянуть Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Кабінет міністрів України збереться на позачергове засідання в найближчим часом. На ньому повинні розглянути проект бюджету на 2021 рік.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

Є ймовірність, що засідання може відбутися сьогодні. На ньому розглянуть фінальний варіант проекту держбюджету на наступний рік перед направленням його у Верховну раду.

У четвер вранці Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

Раніше повідомлялося, що в Україні заговорили про можливі відставки міністрів. Однак, до Нового року, швидше за все, нікого не звільнять.

Детальніше про потенційних кадрових перестановках в уряді читайте у матеріалі "Кандидати на вихід. Чи Готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів"

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