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Марченко повідомив про завершальний етап переговорів с МВФ про бюджет-2021

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 16:43
Марченко повідомив про завершальний етап переговорів с МВФ про бюджет-2021 Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів заявив про значний прогрес

Міністерство фінансів України завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів державного бюджету на 2021 рік. Документ буде поданий до парламенту найближчим часом.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Наразі перебуваємо на завершальному етапі формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних параметрів у рамках програми партнерства. Ближчим часом плануємо внести проект бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної ради України". - сказав він.

Марченко також відзначив високу інтенсивність перемовин і "велику кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ".

"Відзначаю значний прогрес у процесі перемовин. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій", - додав він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду. Однак Київ може досягти домовленостей на робочому рівні, що дозволить взяти інші запозичення.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайе в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік"

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