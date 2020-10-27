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Діти

У Івано-Франківску діти завтра йдуть до школи

Автор: Анастасия Рокитна

В Івано-Франковську діти повертаються до школи з 28 жовтня. Дитсадки продовжують працювати у звичному режимі.

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Про це під час оперативної наради у міського голови заявила заступниця директора департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Наталія Микула, повідомляє galka.if.ua.

На карантин закрили дитсадок у Підпечерах через випадки коронавірусу.

“Завтра школи працюватимуть у звичному режимі. Частина учнів молодших класів вчитимуться за змішаною системою”, - каже вона.

Нагадаємо, в МОН попереджали, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах.

Зазначимо, Міносвіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусом в Україні. Відповідну рекомендацію оприлюднив і Кабінет міністрів.

Крім того, в Україні почали діяти нові зони карантину, які оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Івано-Франківськ у "червоній" зоні.

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