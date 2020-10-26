В Україні набули чинності оновлені зони карантину

В Україні почали діяти нові зони карантину, які оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У "червону" зону увійшли 11 облцентрів.

Відповідне рішення прийняла комісія ТЕБ та НС.

"Червона" зона

В цю зону увійшли: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Сєвєродонецьк, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовження роботи громадського транспорту, ТРЦ і магазинів (крім Донецької області). Школи та університети можуть працювати в Івано-Франківській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.

У цих трьох областях і ще в Київській, Чернівецькій і Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.

В населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволяється посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

В цю зону увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури;

Також забороняється прийом нових змін в дитячі табори; масові заходи за участю більше 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00

"Жовта" зона

В цю зону увійшли: Бровари, Кропивницький.

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

В цю зону входять 27 населених пунктів. Обов'язкова наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць.

Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Нагадаємо, Київ залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

У Києві дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць. У разі погіршення ситуації столиця може повністю перейти у "червону" зону карантину.