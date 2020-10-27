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В Ивано-Франковске дети завтра идут в школу

Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковске дети возвращаются в школы с 28 октября. Детсады продолжают работать в обычном режиме.

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Об этом во время оперативного совещания у городского главы заявила заместитель директора департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Наталья Микула, сообщает galka.if.ua.

На карантин закрыли детсад в Подпечерах из-за слуаев коронавируса.

“Завтра школы будут работать в обычном режиме. Часть учеников младших классов будет учиться по смешанной системе”, - говорит она.

Напомним, в МОН предупреждали, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах.

Отметим, что Минобразования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине. Соответствующую рекомендацию обнародовал и Кабинет министров.

Кроме того, в Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ивано-Франковск в "красной" зоне.

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