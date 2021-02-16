Іран у справі про катастрофу МАУ прикривається державною таємницею, - Мамедов

У справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") іранська сторона прикривається державною таємницею. Тому істотного просування в діалозі з Тегераном немає.

За його словами, відносини Києва і Тегерана в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування. Але після жовтневих переговорів Україна ще не отримувала відповіді на запити про правову допомогу.

"... по більшій частині питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте, на умовах конфіденційності, ми подали запит на передачу нам файла з записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також запису з бойової машини, з якої були зроблені постріли. Іран мовчить, але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збито навмисно, і докази цього факту цілеспрямовано ховаються?!", - зазначив Мамедов.