RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іран у справі про катастрофу МАУ прикривається державною таємницею, - Мамедов

Автор: РБК-Україна

У справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") іранська сторона прикривається державною таємницею. Тому істотного просування в діалозі з Тегераном немає.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, відносини Києва і Тегерана в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування. Але після жовтневих переговорів Україна ще не отримувала відповіді на запити про правову допомогу.

"... по більшій частині питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте, на умовах конфіденційності, ми подали запит на передачу нам файла з записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також запису з бойової машини, з якої були зроблені постріли. Іран мовчить, але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збито навмисно, і докази цього факту цілеспрямовано ховаються?!", - зазначив Мамедов.

Нагадаємо, раніше Україна попросила Канаду надати аудіозапис зі справи про катастрофу МАУ. Минулого тижня стало відомо, у канадського слідства є записи, на яких іранські чиновники обговорюють, що катастрофа була не випадковою.

США звинувачували Іран у тому, що він покриває винних у трагедії, яка забрала життя 176 осіб на початку 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаІран
Читайте також
Іран погрожує обмежити доступ до ядерних об'єктів. Поставив умову
Прогноз погоди