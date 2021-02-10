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Україна просить Канаду надати аудіозапис зі справи про катастрофу МАУ

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 17:20
Україна просить Канаду надати аудіозапис зі справи про катастрофу МАУ Фото: місце катастрофи МАУ (wing com ua)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона направить Канаді запит про правову допомогу у справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") в Ірані. Київ хоче отримати скандальний запис з розмовою високопоставлених іранських чиновників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що на записі може міститися інформація про те, що Іран міг навмисно збити український літак. За словами заступника голови Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедова, це буде вже четвертий запит до канадської сторони у цій справі.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, які були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже , і слідство піде більш оперативно", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні канадське видання CBC News заявило, що у слідства є запис з голосом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, який нібито обговорював можливість того, катастрофа МАУ була навмисним актом.

Іран вже спростував версію навмисного атаки на український літак МАУ.

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