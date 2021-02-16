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Иран в деле о катастрофе МАУ прикрывается государственной тайной, - Мамедов

Автор: РБК-Украина

В деле о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") иранская сторона прикрывается государственной тайной. Поэтому существенного продвижения в диалоге с Тегераном нет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, отношения Киева и Тегерана в этом вопросе движутся в рамках технического расследования. Но после октябрьских переговоров Украина еще не получала ответа на запросы о правовой помощи.

"… по большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи с боевой машины, из которой сделаны были выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!", - отметил Мамедов.

Напомним, ранее Украина попросила Канаду предоставить аудиозапись из дела о катастрофе МАУ. На прошлой неделе стало известно, у канадского следствия есть записи, на которых иранские чиновники обсуждают, что катастрофа была не случайной.

США обвиняли Иран в том, что он покрывает виновных в трагедии, которая забрала жизни 176 человек в начале 2020 года.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкатастрофаИран
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