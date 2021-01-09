Катастрофа МАУ: Помпео звинуватив Іран в покриванні винних

Державний секретар США Майк Помпео зробив заяву щодо річниці катастрофи українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані. За його словами, Тегеран продовжує покривати винних у знищенні пасажирського літака.

Текст заяви Помпео було опубліковано на сайті Державного департаменту США.

Як зазначив держсекретар, розслідування, проведене Іраном, показало, що літак рейсу PS752 був збитий двома ракетами, які випустили військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), однак винні досі не покарані.

"Одначе, рік по тому, члени КВІР досі не були притягнуті до відповідальності за загибель 176 ні в чому не винних цивільних пасажирів та членів екіпажу. Замість цього, протягом всього розслідування, режим продовжує захищати винних", - наголосив Помпео.

Також глава американського Держдепу висловив співчуття всім, хто продовжує сумувати про свою втрату в катастрофі літака МАУ.

Нагадаємо, вранці 8 січня під час вильоту з аеропорту Тегерану зазнав аварії літак української авіакомпанії МАУ. Як стало відомо пізніше, літак збили іранські військові. В Тегерані стверджують, що ракети по літаку випустили випадково через людську помилку та збій в системі ППО.

Як писало РБК-Україна, в Раді нацбезпеки і оборони не виключають, що справу катастрофи МАУ можуть перекваліфікувати на теракт. Зараз справу розслідують за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.