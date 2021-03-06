RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В.о. міністрів повернули широкі повноваження: закон набрав чинності

Автор: Юлія Струк

Закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів сьогодні набрав чинності. Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський.

Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Тепер в.о. міністра зможуть приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Крім того, їм повернули наступні повноваження:

  • керівництво діяльністю міністерства,
  • затвердження планів роботи міністерства, звітів,
  • внесення прем'єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
  • затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
  • скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

Відзначимо, що раніше глава держави ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посаду міністра вакантна.

Зеленський звертав увагу, що положення, у яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посаду міністра вакантна) тільки окремих повноважень, є неприйнятними - вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

Нагадаємо, згодом на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила цей закон з пропозиціями президента.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЗакон
Читайте також
Зеленський схвалив скасування паперових трудових книжок: де рахуватимуть стаж
Рада хоче суттєво очистити законодавство України: комітет підтримав закон
Прогноз погоди