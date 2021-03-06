И.о. министров вернули широкие полномочия: закон вступил в силу

Закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров сегодня вступил в силу. Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский.
Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.
Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Кроме того, им вернули следующие полномочия:
Отметим, что ранее глава государства ветировал этот закон. Он предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.
Зеленский обращал внимание, что положения, в которых говорится о выполнении первым замминистра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий, являются неприемлемыми - они нарушают конституционные нормы насчет назначения по представлению премьер-министра членов правительства.
Напомним, впоследствии на внеочередном заседании Верховная рада одобрила этот закон с предложениями президента.
Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этому стал якобы законопроект о госслужащих. Глава государства хотел, чтобы документ был принят с его предложениями.