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В.о. міністрів повернуть широкі повноваження. Зеленський підписав закон

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 10:55
В.о. міністрів повернуть широкі повноваження. Зеленський підписав закон Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів. Йдеться про законопроект №4531.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Тепер в.о. міністра зможуть приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Таким чином в.о. міністрів повернули наступні повноваження:

  • керівництво діяльністю міністерства,
  • затвердження планів роботи міністерства, звітів,
  • внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
  • затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
  • скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

Відзначимо, що раніше Зеленський ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Глава держави підкреслював, що положення, у яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень, є неприйнятними - вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

Зеленський при цьому звертав увагу, що якщо народні депутати довго не призначають міністра, це може паралізувати міністерство.

Так, згодом на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила закон з пропозиціями президента.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

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