У Харківській міськраді просять парламент призначити перевибори мера

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної ради з приводу виборів у Харкові. Він просить призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє телеканал АТН.
Терехов не уточнив, коли Рада повинна розглянути прохання.
"Ми зробили все у встановленому законом порядку", - сказав він.
Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте" від наслідків захворювання коронавірусом. Похорон голови Харкова відбулися 23 грудня.
Зазначимо, політолог Володимир Фесенко назвав можливих кандидатів на перевиборах у Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса. У цьому списку кілька людей.
Більше про політичну ситуацію в Харкові після смерті Кернеса читайте в матеріалі "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".
Раніше у Верховній раді повідомили ймовірні дати перевиборів мера Харкова.