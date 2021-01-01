UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Харьковском горсовете просят парламент назначить перевыборы мэра

Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает телеканал АТН.

Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.

Отметим, политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. В этом списке несколько человек.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

Ранее в Верховной раде сообщили вероятные даты перевыборов мэра Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьков