У Раді розповіли, коли можуть призначити вибори мера Харкова

Заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко повідомив, що довибори в Харкові можуть пройти тільки в дві дати. Це остання неділя березня і остання неділю жовтня.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

За його словами, на 28 березня, швидше за все, не вийде, можуть не встигнути пройти всі процедури.

"Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - сказав Корнієнко.

Джерело РБК-Україна в середовищі місцевого самоврядування вважає, що вибори в Харкові пройдуть не раніше наступної осені.

Нагадаємо, бізнесмен і один Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес помер, у нього зупинилося серце.

Функції мера почав виконувати секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов'язки мера не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Зазначимо, секретарем Харківської міської ради зараз є Ігор Терехов.