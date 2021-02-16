Загибель українських військових: Зеленський після візиту в ОАЕ провів нічну нараду

На зустрічі були присутні міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець та член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Герасименко.

Повідомляється, що наразі розглядається три версії підриву трьох українських військових на міні неподалік Новолуганського: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями, теракт незаконних збройних формувань, недбале ставлення військових до служби.

"Питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Були там покажчики, які попередили про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності посилити розмінування на Донбасі і дав 10 днів на розслідування причин загибелі військових.