Гибель украинских военных: Зеленский после визита в ОАЭ провел ночное совещание

На встрече присутствовали министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.

Сообщается, что в данный момент рассматривается три версии подрыва трех украинских военных на мине неподалеку Новолуганского: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований, халатное отношение военных к службе.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование", - заявил Зеленский.

Президент отметил необходимость усилить разминирование на Донбассе и дал 10 дней на расследование причин гибели военных.