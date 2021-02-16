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Гибель украинских военных: Зеленский после визита в ОАЭ провел ночное совещание

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание в аэропорту Борисполь после прилета из Объединенных арабских эмиратов. На совещании обсуждалась гибель украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На встрече присутствовали министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.

Сообщается, что в данный момент рассматривается три версии подрыва трех украинских военных на мине неподалеку Новолуганского: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований, халатное отношение военных к службе.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование", - заявил Зеленский.

Президент отметил необходимость усилить разминирование на Донбассе и дал 10 дней на расследование причин гибели военных.

Напомним, украинские бойцы подорвались 14 февраля в районе Новолуганского. Этот населенный пункт находится в нескольких километрах от Горловки.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский отправил в зону ООС министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака расследовать трагедию.

Государственное бюро расследований открыло дело по статье "халатность".

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