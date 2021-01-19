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ДБР повідомило про підозру Тупицькому

Автор: Анастасия Рокитна

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

"Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного суду України", - йдеться у повідомленні.

У ДБР заявили, що Тупицький після повідомлення про підозру імітує її невручення, відвідуючи робоче місце.

Нагадаємо, в кінці грудня президент Олександр Зеленський усунув від виконання обов'язків голову Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня КСУ провів збори суддів у зв'язку з відстороненням Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента".

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