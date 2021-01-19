ДБР повідомило про підозру Тупицькому

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).
"Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного суду України", - йдеться у повідомленні.
У ДБР заявили, що Тупицький після повідомлення про підозру імітує її невручення, відвідуючи робоче місце.
Нагадаємо, в кінці грудня президент Олександр Зеленський усунув від виконання обов'язків голову Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня КСУ провів збори суддів у зв'язку з відстороненням Тупицького. Судді висловили стурбованість ситуацією, заявивши про "неприпустимість таких дій з боку президента".