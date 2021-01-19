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ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Автор: Анастасия Рокитна

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует ее неполучение, посещая рабочее место.

Напомним, в конце декабря президент Александр Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Как писало РБК-Украина, в начале января КСУ провел собрание судей в связи с отстранением Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность ситуацией, заявив о "недопустимости таких действий со стороны президента".

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