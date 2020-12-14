Фракція "Слуга народу" збереться на засідання: що розглянуть

Фракція "Слуга народу" в понеділок, 14 грудня, збереться на засідання. Народні депутати планують зібратися ввечері.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави фракції Євгенія Кравчук.
"Планується ввечері... Буде розглядатися порядок денний на цей тиждень, можливо, якісь кадрові питання. Але швидше за все буде ще одне засідання з кадрових питань, напевно, у вівторок", - сказала парламентарій.
При цьому нардеп від СН Олександр Качура в своєму Telegram-каналі уточнив, що засідання почнеться о 18:00. Воно пройде в КВЦ "Парковий".
За його інформацією, крім проекту бюджету розглянуть такі законопроекти:
Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков в понеділок, 14 грудня, провів засідання з головами фракцій парламенту до засідання погоджувальної ради ВР.
Як писало РБК-Україна, раніше Кравчук розповіла, що Верховна рада наступного тижня може призначити кілька міністрів. Йдеться про керівників Міністерства освіти й науки та Міністерства енергетики.
Крім того, Разумков заявив, що розгляд проекту державного бюджету на 2021 рік планується вже у вівторок, 15 грудня.