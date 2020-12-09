Парламент розгляне держбюджет-2021 наступного вівторка

Розгляд проекту державного бюджету на 2021 рік планується вже наступного тижня. Народні депутати візьмуться за документ вже у вівторок, 15 грудня.

Про це в ефірі телеканалу "5 канал" розповів голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Спікер парламенту сподівається, що профільний комітет ВР встигне підготувати проект держбюджету-2021 до вівторка.

"Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти та підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати. Я сподіваюся, що спокійно його приймемо і не будемо робити новорічних бюджетних ночей", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков очікував, що Рада розгляне державний бюджет на 2021 рік наприкінці цього тижня. Він зазначав, що депутатам доведеться зібратися на позачергове засідання.

Однак в коментарі РБК-Україна народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що Рада не збиратиметься на позачергове засідання та назвала можливу дату розгляду держбюджету.