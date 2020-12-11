Рада може призначити кілька міністрів наступного тижня

Верховна рада наступного тижня може призначити кілька міністрів. Йдеться про очільників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми на початку наступного тижня будемо розглядати на фракції у тому числі кадрові питання. Може бути навіть кілька засідань фракції, бо насичений порядок денний. У першу чергу мова йде про призначення повноцінних міністрів у ті міністерства, де зараз є виконуючі обовязки (Міносвіти та Міненергетики, - ред.)", - зазначила парламентар.

Нардеп нагадала, що кілька тижнів тому Рада ухвалила закон, який значно звузив повноваження виконуючих обов'язки міністрів.

"У законопроекті, який приймався кілька тижнів тому і який уже набрав чинності,.. була правка, яку підтримав зал, яка стосується повноважень виконуючих обовязків міністрів. Фактично вони мають дуже обмежені повноваження", - пояснила депутат.

Кравчук підкреслила, що необхідно якнайшвидше призначити повноцінних міністрів.

"Необхідно якнайшвидше призначити повноцінних міністрів, щоб відновити нормальну роботу Міністерства освіти й науки та Міненергетики. Я так розумію, що т.в.о. будуть претендувати на ці посади, але треба дочекатися засідання фракції, щоб зрозуміти - чи це кілька кандидатів, чи один кандидат", - сказала вона.

За словами замглави фракції, голосування у сесійній залі може відбутися у другій половині сесійного тижня.

"У понеділок-вівторок це (щодо кандидатур, - ред.) буде зрозуміло. Відповідно у залі можна голосувати у другій половині тижня", - зазначила парламентар.

Оновлено 14:37. Замглави комітету з організації держвлади Олександр Качура у коментарі РБК-Україна не виключив, що ВР може призначити на посаду глави МОН саме Сергія Шкарлета.

"Наступного тижня може бути призначення декількох міністрів... Мова йде, наприклад, про ймовірне призначення міністра освіти. Т.в.о. Шкарлета можливо буде призначено міністром, тому що він уже більше довіри отримав від депутатів за час своєї діяльності, можливо його будуть призначати", - повідомив нардеп.

У матеріалі РБК-Україна "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" повідомлялося, що в Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної.

Раніше РБК-Україна писало, що до Нового року, швидше за все, не буде відставок в уряді.