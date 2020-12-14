Фракция "Слуга народа" соберется на заседание: что рассмотрят

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 14 декабря, соберется на заседание. Народные депутаты планируют собраться вечером.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Планируется вечером ... Будет рассматриваться повестка дня на эту неделю, возможно, какие-то кадровые вопросы. Но скорее всего будет еще одно заседание по кадровым вопросам, наверное, во вторник", - сказала парламентарий.
При этом нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале уточнил, что заседание начнется в 18:00. Оно пройдет в КВЦ "Парковый".
По его информации, кроме проекта бюджета рассмотрят такие законопроекты:
Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в понедельник, 14 декабря, провел заседание с главами фракций парламента до заседания согласительного совета ВР.
Как писало РБК-Украина, ранее Кравчук рассказала, что Верховная рада на следующей неделе может назначить несколько министров. Речь идет о руководителях Министерства образования и науки и Министерства энергетики.
Кроме того, Разумков заявил, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год планируется уже во вторник, 15 декабря.