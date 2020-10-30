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Європарламент підтримав пропозицію Зеленського щодо звільнення суддів КСУ

Автор: Дмитро Левицький

Європейський парламент підтримує реакцію президента Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду України щодо декларування. Мова йде про законопроект щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

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Про це йдеться у повідомленні EU Political Report.

У Європарламенті стурбовані рішенням КСУ, яке утворило юридичну порожнечу в антикорупційній системі, та закликають українську владу якомога швидше усунути цю прогалину.

У ЄП нагадали, що боротьба з корупцією є передумовою для підтримки України з боку Європейського союзу, адже Україна зобов'язалася створити повністю функціонуючу систему перевірки активів та потенційних конфліктів інтересів державних службовців.

"Ми вітаємо початкову реакцію президента Зеленського, який ініціював законодавство. Ми також довіряємо нашим колегам у Верховній раді, які неодноразово демонстрували свою волю залишатися твердими у виконанні порядку денного щодо антикорупційної реформи", - наголосили в ЄП.

Нагадаємо, сьогодні президент вніс до парламенту проект закону, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ після ухвалення рішення про неконституційність кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як писало РБК-Україна, голова КСУ заявив про ознаки конституційного перевороту в запропонованому Зеленським законопроекті.

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