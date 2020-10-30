Европарламент поддержал предложение Зеленского об увольнении судей КСУ

Европейский парламент поддерживает реакцию президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины относительно декларирования. Речь идет о законопроекте о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Об этом говорится в сообщении EU Political Report.

В Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.

В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.

"Мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законодательство. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной раде, которые неоднократно демонстрировали свою волю оставаться твердыми в выполнении повестки дня относительно антикоррупционной реформы", - отметили в ЕП.

Напомним, сегодня президент внес в парламент проект закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ после принятия решения о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как писало РБК-Украина, глава КСУ заявил о признаках конституционного переворота в предложенном Зеленским законопроекте.