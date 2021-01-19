Ще більше ускладнять добудову: Україна про нові санкції проти "Північного потоку-2"

Україна вітає рішення Сполучених Штатів Америки щодо введення нового пакету санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Україна впевнена, що нові санкції ще більше ускладнять Росії завершення проекту.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Україна на сторінці у Twitter.

"Україна вітає новий крок США на протидію "Північному потоку ". Санкції проти KVT-RUS і судна Fortuna ще більше ускладнять його добудову. Ми й надалі тісно співпрацюватимемо з нашими стратегічними партнерами США задля захисту енергетичної незалежності України та Європи загалом", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2", та його власника - компанії KVT-RUS. Також під санкції потрапили російська компанія "Рустанкер" та танкери "Максим Горький" і "Сьєрра".

Як писало РБК-Україна, запуск "Північного потоку-2" є небезпечним для України. У Міністерстві фінансів порахували, що у разі запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно отримуватиме 1,5 млрд доларів збитків.

Додамо, в російському "Газпромі" допустили відмову від завершення проекту "Північний потік-2".