"Північний потік-2" можуть повністю скасувати. Названо умову

Російська компанія "Газпром" допускає припинення реалізації або повне скасування проекту "Північний потік-2". Це можливо у випадку різкої зміни політичної ситуації в європейських країнах.

Про це пише ТАСС з посиланням на меморандум "Газпрому" до нового розміщення бондів.

У документі говориться, що при реалізації міжнародних проектів "Турецький потік" і "Північний потік-2" компанія продовжує стикатися з ризиками зміни політичної ситуації в різних регіонах. Це, в свою чергу, призводить до зміни позицій зарубіжних партнерів і регулюючих органів по відношенню до проектів.

"У деяких випадках такі зміни можуть призвести до того, що реалізація проекту стане неможливою або недоцільною, а значить, привести до призупинення або скасування проекту", - йдеться в меморандумі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецькі екологи домоглися припинення будівництва "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Німеччини.

При цьому очікується, що будівництво в водах Данії відновлять в кінці січня.

"Газпром" будує "Північний потік-2" разом з європейськими компаніями. Роботи припинялися в грудні 2019 року, оскільки швейцарська Allseas відмовилася від співпраці через можливі санкції з боку США. Через рік прокладка труби відновилася, на сьогодні газопровід побудовано на 94%.