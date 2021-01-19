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Еще больше усложнят достройку: Украина о новых санкциях против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина приветствует решение Соединенных Штатов Америки о введении нового пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Украина уверена, что новые санкции еще больше усложнят России завершение проекта.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украина на странице в Twitter.

"Украина приветствует новый шаг США на противодействие "Северному потоку ". Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США ради защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня Министерство финансов США ввело санкции против судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", и его владельца - компании KVT-RUS. Также под санкции попали российская компания "Рустанкер" и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

Как писало РБК-Украина, запуск "Северного потока-2" является опасным для Украины. В Министерстве финансов посчитали, что в случае запуска "Северного потока-2" Украина ежегодно будет получать 1,5 млрд долларов убытков.

Добавим, в российском "Газпроме" допустили отказ от завершения проекта "Северный поток-2".

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Новости Украины МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции