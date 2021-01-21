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ЄП ухвалив резолюцію щодо Навального. Закликає до санкцій і зупинки "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. У ній містяться заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄП.

У резолюції йдеться, що причетні до арешту Навального люди з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна мають бути покарані санкціями. А російський капітал сумнівного походження не має вітатися в ЄС.

Крім того, у документі міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Росію ж закликають звільнити Навального.

Санкції за арешт Навального

Європарламент закликає країни-учасниці ЄС зайняти активну позицію щодо арешту Навального та його прихильників, а також ввести нові обмежувальні заходи проти Росії. Санкції мають стати покаранням "фізичних і юридичних осіб" за арешт опозиціонера.

Санкції також мають запровадити проти російських олігархів, членів найближчого оточення Путіна і пропагандистів російських ЗМІ, які володіють активами в ЄС.

Зупинка "Північного потоку-2". Раз і назавжди

Європарламент підкреслює важливість перегляду відносин з Росією та співпраці в такому проекті, як "Північний потік-2". Євродепутати виступають за негайне припинення будівництва газопроводу.

Нагадаємо, раніше в Німеччині допустили, що "Північний потік-2" можуть призупинити на невизначений термін у зв'язку зі скаргами німецьких екологів.

Навального заарештували відразу після прильоту до Росії з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння. Його взяли під варту, вважаючи, що він з вересня нібито переховувався і не виконував вимоги умовного терміну.

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