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"Північний потік-2" можуть призупинити на невизначений термін

Новость на русском → Берлін, Четвер 21 січня 2021 16:05
"Північний потік-2" можуть призупинити на невизначений термін Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com)
Автор: РБК-Україна

Будівельні роботи на газопроводі "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини можуть бути припинені на невизначений термін. При цьому екологи мають надати конкретні аргументи для призупинення.

Про це заявила голова німецького регулятора BSH Карін Камманн-Кліппштейн, передає Reuters.

За її словами, скарги на "Північний потік-2" має бути підкріплено переконливими аргументами. Проте для їх подачі немає конкретного терміну.

"Це не в наших руках", - відповіла Камманн-Кліппштейн на питання про те, коли регулятор розгляне скарги.

Крім того, Reuters пише, що сьогодні Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального із закликом припинити будівництво газопроводу.

Нагадаємо, раніше німецькі екологи домоглися призупинення будівництва "Північного потоку-2". Також у російському "Газпромі" заявили, що можуть взагалі припинити проект, якщо в Європі зміниться політична обстановка.

Також американський Мінфін посилив санкції проти "Північного потоку-2". До списку потрапили російська компанія KVT-UKR та її судно-трубоукладник "Фортуна", яке будує газопровід.

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