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Економіка України не витримає повного локдауну, - Шмигаль

Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська економіка не витримає введення повного локдауну. Втім, уряд вводить додаткові обмеження.

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Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, МОЗ розробив постанову про введення карантину вихідного дня в Україні.

"Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень", - зазначив він.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що тривалість дії карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Раніше в Мінкульті виступили проти карантину вихідного дня для сфери культури і креативних індустрій. Також в Україні зараз проходять протести рестораторів через введення карантину вихідного дня.

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Новини України карантинДенис Шмигаль