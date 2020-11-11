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Экономика Украины не выдержит полного локдауна, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна. Однако, правительство вводит дополнительные ограничения.

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Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, Минздрав разработал постановление о введении карантина выходного дня в Украине.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений", - отметил он.

Также в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

При этом в Министерстве здравоохранения сообщили, что продолжительность действия карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее в Минкульте выступили против карантина выходного дня для сферы культуры и креативных индустрий. Также в Украине сейчас проходят протесты рестораторов из-за введения карантина выходного дня.

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Новости Украины карантинДенис Шмыгаль