Экономика Украины не выдержит полного локдауна, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна. Однако, правительство вводит дополнительные ограничения.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, Минздрав разработал постановление о введении карантина выходного дня в Украине.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений", - отметил он.

Также в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

При этом в Министерстве здравоохранения сообщили, что продолжительность действия карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее в Минкульте выступили против карантина выходного дня для сферы культуры и креативных индустрий. Также в Украине сейчас проходят протесты рестораторов из-за введения карантина выходного дня.