ДТП з українцями в Польщі: частина громадян повертається в Україну

В Україну відправила перша група пасажирів автобусу , який потрапив в дорожньо-транспортну аварію в Польщі. Додому повертаються 24 українці.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на сторінці у Twitter .

"За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою", - сказав Ніколенко.

За даними українського міністерства, на лікуванні в польських лікарнях залишаються ще 26 потерпілих в результаті аварії.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі поблизу населеного пункту Кашице з'їхав в кювет та перевернувся автобус з українськими громадянами. У МЗС назвали попередню причину інциденту.

Як писало РБК-Україна, в результаті аварії загинули 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 українців.

Додамо, дев'ятьох постраждалих в результаті ДТП в Польщі українців вже виписали з лікарень.