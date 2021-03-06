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ДТП с украинцами в Польше: часть граждан возвращается в Украину

Автор: РБК-Украина

В Украину отправила первая группа пассажиров автобуса, который попал в дорожно-транспортную аварию в Польше. Домой возвращаются 24 украинца.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в Twitter.

По данным украинского министерства, на лечении в польских больницах остаются еще 26 пострадавших в результате аварии.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", - сказал Николенко.

Напомним, сегодня в Польше вблизи населенного пункта Кашице съехал в кювет и перевернулся автобус с украинскими гражданами. В МИД назвали предварительную причину инцидента.

Как писало РБК-Украина, в результате аварии погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 украинцев.

Добавим, девять пострадавших в результате ДТП в Польше украинцев уже выписали из больницы.

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Новости Украины МИД УкраиныДТППольшаукраинцы
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