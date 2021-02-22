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На Донбасі немає ознак підготовки наступу бойовиків, - Хомчак

Автор: РБК-Україна

На сьогодні немає ознак того, що бойовики на Донбасі готуються до наступу. Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил знаходиться під контролем.

Про це на прес-конференції заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

За його словами, в ситуації на Донбасі немає різких змін.

"Ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено", - зазначив Хомчак і додав, що триває 211 день режиму припинення вогню.

Він також зазначив, що на окремих ділянках противник влаштовує провокаційні обстріли. Під такі обстріли потрапляють українські позиції і населені пункти на підконтрольній та окупованій території.

Нагадаємо, раніше Хомчак пов'язав загострення на Донбасі з останніми санкціями РНБО проти народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також щодо їх активів. Обмеження ввели у зв'язку з фінансуванням тероризму на Донбасі.

Зазначимо, сьогодні бойовики обстріляли український спостережний пункт поблизу шахти "Бутівка". В результаті обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

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